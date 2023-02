"Com que colega da 'Passadeira Vermelha' se dava pior? E porquê Joana Latino?", esta foi uma das perguntas que foram colocadas a Luísa Castel-Branco durante uma conversa na Rádio Renascença com Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves.

Sempre sem medo de falar, a convidada notou: "A Joana entrou e já estávamos um grupo muito fechado. Eu, o Cláudio [Ramos], a Ana Marques, a minha querida Liliana [Campos] como apresentadora", explica.

"Tínhamos os nossos tempos iguais, a nossa comédia igual. A Joana é muito parecida comigo em muitas coisas, é extremamente provocadora. Entrou com essa provocação no meio da nossa provocação", lembra.

Luísa afirma que com a saída de Cláudio Ramos da SIC, quando foi para a TVI, as coisas voltaram a mudar. No entanto, quis o destino que a escritora viesse também a ser comentadora no canal de Queluz.

Por fim, esclarece: "Não há ninguém a quem eu não fale a não ser do âmbito pessoal e essas pessoas eu não falo porque para mim são transparentes e não existem".

