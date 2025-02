Luísa Castel-Branco tem surpreendido os fãs com uns looks joviais e modernos na rubrica que comenta no programa 'Dois às 10'.

Esta quarta-feira, a escritora usou uma camisa com riscas azuis e brancas, com franzidos nos pulsos e no colarinho, conjugada com umas calças de ganga subidas, estilo 'culotte'.

No calçado, Luísa optou por uns botins cowboy camel.

"Hoje no 'Dois às 10'. Digam lá se esta miúda de 70 anos não anda a arriscar no visual?", escreveu na legenda das imagens.

