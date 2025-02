"A idade fez-te muito bem", realçou Cláudio Ramos ao dirigir-se a Luísa Castel-Branco depois de terem sido transmitidas em direto, no 'Dois às 10', imagens do percurso da comentadora na TVI ao longo de 32 anos de existência do canal.

"Mas sabes porquê? Porque estou feliz, finalmente. Nunca fui feliz e disse isso em muitas entrevistas e hoje em dia estou mesmo feliz", reagiu a comentadora.

Luísa explicou que não se sentia feliz "no comuto geral" da sua vida.

"Tinha momentos felizes, mas não podia dizer que era feliz. Hoje em dia a minha vida é muito calma, é muito agradável. Sou feliz com os meus netos, com os meus filhos, com vocês aqui [no 'Dois às 10'], é o meu momento de descontração, vir aqui duas vezes por semana", completou, dando conta do que neste momento é a base do seu equilíbrio e felicidade.

