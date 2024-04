Luís Figo juntou-se à Uber Eats em Espanha para promoverem uma "experiência gastronómica única" no Clássico entre o Real Madrid e FC Barcelona, jogo marcado para o próximo domingo, às 20h.

Esta é uma campanha especial dedicada à partida que chega mais de vinte anos depois do célebre "El Clássico del cochinillo", trazendo aos fãs "o prato mais famoso do futebol espanhol: o leitão"

De acordo com o comunicado enviado às redações, "a partir de hoje, os utilizadores da plataforma em Madrid e Barcelona podem saborear o guisado preferido do craque português através da sua seleção especial de leitão".

"Desde aquele jogo fatídico, há mais de vinte anos, já me aconteceu de tudo. Mas já ninguém tem de esperar que eu vire uma esquina para me atirarem com leitão. Graças ao Uber Eats, tanto os merengues como os culés podem agora encomendar o meu prato preferido para desfrutar do Clássico em Madrid e Barcelona", afirma Luís Figo.

O comunicado recua ainda ao final de 2002, quando "o Barcelona recebeu um Real Madrid que contava com Luís Figo, antiga estrela e capitão da equipa catalã, entre os seus 'galácticos'".

"Esse jogo ficou marcado como o clássico mais falado até hoje: cada vez que se dirigia à bandeirola para cobrar um canto, uma chuva de objetos caía sobre Figo. Entre eles, copos, garrafas, sanduíches e até uma icónica cabeça de porco que marcaria para sempre o jogo como o 'Clásico del cochinillo'", lembram na nota.

Assim sendo, o 'El Clásico del cochinillo' "é um dos momentos mais emblemáticos da história do futebol em Espanha" e por isso é que a Uber Eats fez questão de "prestar-lhe uma homenagem e tornar realidade o sonho de Figo: os adeptos de ambas as equipas podem encomendar o seu próprio cochinillo com o toque de um botão, mesmo a tempo do jogo", destaca Ricardo Pabón, diretor de marketing do Uber Eats em Espanha.

Para tal, basta dirigir-se à loja El Cochinillo de Figo na aplicação Uber Eats em Espanha. "Em Madrid, estão disponíveis o leitão assado do 'Asador Casa Juan' e do 'El Trasgu de Ponzano'. Em Barcelona, podem encontrar o prato no '2254 Tapas' e 'Bar Miramar'. Além disso, os utilizadores de ambas as cidades têm a opção de experimentar a versão moderna do leitão do 'Chivuo', sob a forma de um hambúrguer de carne de porco desfiada", notam ainda.

