A 'picardia' entre Joana Diniz e Hélder continua a dar muito que falar. Enquanto uns se divertem com as brincadeiras, outros condenam a atitude de ambos por ignorarem o faco de Hélder se ter envolvido recentemente com Anuska.

Luís Borges, novo comentador do reality show, arrasou as imagens que revelam a cumplicidade crescente entre os dois.

"Acho que são nojentas [as imagens]. Em relação à Joana acho que não é de bom tom, sabendo ela que o Hélder tem a Anuska cá fora", começa por referir.

Luís crítica ainda o facto de Joana estar constantemente a falar de Anuska: "Não é bonito uma mulher fazer isso. É muito feio e ela aqui não esteve bem", diz, referindo ainda que não gosta do jogo da concorrente desde o início.

Quanto a Hélder, o modelo afirma que este pensa "só com a cabeça de baixo". "Depois a maneira como ele trata as mulheres... não me agrada de todo", acrescenta.

