Anuska foi expulsa pelo público na gala de domingo do programa 'Big Brother - Duplo Impacto', mas na casa deixou parte do seu coração. A irmã de Iury entrou no jogo tendo um romance com Hélder e abandonou a casa receosa das atitudes do, quem sabe, futuro namorado.

Em entrevista aos jornalistas após a sua saída, Anuska assume-se como uma mulher ciumenta... principalmente por conhecer bem a personalidade de Hélder. E por isso é com muita atenção que vai agora observar o que irá acontecer no jogo: "Não vou estar a ser hipócrita, não tenho plena confiança nele. Já sabemos como é que é o Hélder, eu própria digo que ele é mulherengo".

Há, contudo, uma pessoa em particular a motivar a desconfiança e ciúme de Anuska. Antes de sair do ‘Duplo Impacto’, a concorrente deixou um aviso a Hélder para ter cuidado com as aproximações de Joana Diniz e nós quisemos saber porquê.

"Vou ser muito, muito sincera. Aquilo é muito estranho. Logo na primeira gala, cumprimentei a Joana e a Joana cumprimentou-me de uma forma tão estranha e tão seca que eu pensei logo: ela não gosta de mim. Depois o tempo foi passando e aproximei-me dela. Só que ela entretanto viu que eu e o Hélder éramos muito próximos", começa por contar.

"Todos sabemos que a Joana tem aquele jeito dela, aquela parte extrovertida… pode ser com segundas intenções, como pode não ser. Tenho sempre um pé atrás com toda a gente, não confio em qualquer pessoa e visto que estávamos num jogo acredito que ela pode ter feito todas as situações que fez, que foram desconfortáveis para mim, que não gostei mesmo, para me provocar e para ver se o Hélder alinhava na situação", atira, sem papas na língua.

"Contra mim ela não fez nada", acrescenta, passando a enumerar as várias situações em que se sentiu desconfortável com as provocações de Joana Diniz. Anuska fala nas várias massagens que a concorrente pedia a Hélder, enrolada apenas em lençóis, com a camisola enrolada até aos seios ou mesmo o momento em que Joaninha e Helena tiraram a parte de cima no biquíni estando no jacuzzi com Gonçalo Quinaz e com Hélder presente.

"Tenho 90% de certezas que ela não conhecia o Hélder, agora que era uma provocação isso era. Tenho quase a certeza", completa.

