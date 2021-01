Anuska entrou em desvantagem no ‘Big Brother - Duplo Impacto’. Entre os colegas era o único rosto que não era conhecido do público e que não tinha ainda o título de antiga participante de um reality show. Título esse que conquistou no último domingo, dia 10, ao ser a primeira concorrente expulsa do ‘Duplo Impacto’.

Horas depois de abandonar o jogo, a irmã de Iury, ex-concorrente do ‘BB 2020’, conversou com os jornalistas e contou tudo sobre esta curta mas muito intensa experiência.

"Soube a pouco, mas valeu pela experiência", garante.

Afinal, Anuska já namorava ou não com Hélder?

"Ninguém sabia de nada, nem a produção", garante em relação à "situação com Hélder" a concorrente, que acredita ter sido escolhida por ter sido uma presença ativa enquanto a irmã estava no ‘Big Brother 2020’.

Anuska garante que "não sabia" que Hélder ia entrar e desmente rumores de que o namoro já estaria assumido fora do programa. Contudo, não esconde que os dois já se tinham envolvido.

"Nós temos um grande carinho um pelo outro, não somos namorados mas no futuro quem sabe… só o tempo o dirá. Já nos conhecíamos há algum tempo, desde que ele foi expulso do ‘BB’. Fizemos eventos juntos, passámos alguns momentos juntos e fomo-nos aproximando", explica, garantindo que os beijos trocados nos seus últimos dias dentro da casa não foram estratégia.

"As pessoas pensam que os beijos foram uma jogada e não foram. Simplesmente não sabia se ia sair ou ficar e acho que está na cara de todos a cumplicidade e carinho que temos um pelo outro", afirma.

Estará Anuska à espera de um pedido de namoro?

"Espero acima de tudo ser feliz. Com o Hélder ou sem o Hélder. Entrei na casa solteira e saí solteira", diz, convicta de que apenas fora do jogo poderá descobrir se a relação tem pernas para andar.

Quanto ao que a atraiu no Hélder, a jovem diz que admira o lado divertido do amigo especial mas também a sua imagem.

"Não gosto só do corpinho, gosto da imagem dele num todo. Toda a gente sabe que eu gosto de homens a partir dos 30. Ele, além de ser muito brincalhão, é muito inteligente".

Romance com Hélder era segredo até para Iury e para a mãe de Anuska

"Foi toda a gente apanhada de surpresa", reforça Anuska ao tentar explicar o motivo pelo qual escolheu esconder o romance da irmã Iury e da mãe Soledade.

"Nunca contei nada sobre o Hélder porque sei que a Iury, tal como toda a gente, acha que o Hélder é mulherengo e eu queria ver no que é que ia dar. Se ia ser uma coisa séria ou não. Só queria contar quando tivesse algo em concreto", explica, sem esconder que tanto a mãe como a irmã "ficaram chocadas" ao ver os beijos dos dois.

"Ficaram chocadas com aquilo que aconteceu", continua.

Quanto à opinião da família sobre o romance e possível namoro, Anuska conta que ainda não conseguiu falar calmamente com a mãe e a irmã. "Falámos muito pouco, nem deu para perceber bem o que elas pensavam". E se a mãe não aprovar o namoro não há problema, para a miss o mais importante é mesmo a sua opinião e, claro, o amor.

"Quero mesmo ser apresentadora de televisão"

"Sempre tive o sonho de entrar num reality show com um propósito: estar no mundo televisivo, que é um mundo do qual quero fazer parte", e a verdade é que Anuska está agora muito mais próxima do sonho.

"Já trabalho como apresentadora ao nível de eventos, nacionais e internacionais, mas quero passar para o patamar televisivo. Quero ser mesmo apresentadora de televisão, é esse o meu objetivo televisivo", afirma, mantendo viva a esperança de vir agora a tornar-se comentadora ou, quem sabe, repórter.

Por fim, a opinião de Anuska sobre um dos assuntos mais polémicos do momento: a rivalidade entre concorrentes e comentadores do ‘Big Brother’.

"Acho que os comentadores deveriam ter um bocadinho mais de respeito, mas eu respeito o trabalho deles… e sei que eles tem de comentar à maneira deles, de acordo com a imagem que os caracteriza", diz, preferindo não alimentar a polémica.

