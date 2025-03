Joana Diniz fez parte do 'Secret Story 4', onde conheceu Luís Nascimento, irmão de Cláudio Ramos e com quem namorou.

Agora que voltou a entrar num reality show, tendo ficado em terceiro lugar do 'Secret Story - Desafio Final', esteve no 'Dois às 10' para falar sobre a sua participação nesta última edição.

Em conversa com Cristina Ferreira, Joana Diniz acabou por falar de Luís Nascimento, afirmando que continua a "dar-se bem" com o 'ex'.

Aliás, destaca, "dá-se bem com toda a família". "São pessoas fantásticas, muito queridas", acrescentou. "Vivi com a mãe do Cláudio [Ramos]", continuou, referindo também que conviveu com a filha do apresentador, Leonor, desde que esta tinha oito anos. Atualmente tem 20 anos.

Joana Diniz destacou também que sempre teve "respeito" por Cláudio Ramos e "por toda a família". "Gosto muito dele, muito, e acho que ele é merecedor de tudo aquilo que está a conquistar na vida. Ele é incrível", disse ainda sobre o apresentador da TVI.

