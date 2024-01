Luciana Abreu é uma mãe babada e a sua última publicação no Instagram comprova isso mesmo.

A atriz é mãe de Lyonce, de quase 13 anos, e Lyannii, de 11, frutos da sua relação terminada com Yannick Djaló, e das gémeas Valentine e Amoor, de seis anos, que nasceram da sua união com Daniel Souza, e levou as quatro filhas ao Cascais Christmas Village, tendo partilhado um vídeo onde as cinco aparecem muito divertidas a patinar no gelo e a andar num carrossel.

"Ser mãe…. Mãe é uma força da natureza. O que é um filho? Um filho é vida. Um filho dá-nos uma razão para amar e viver. Que Deus guarde e proteja os nossos filhos", escreveu a atriz na legenda do pequeno vídeo, que pode ver abaixo.

Leia Também: Unicórnios e boa comida! Gémeas de Luciana Abreu celebram 6 anos de vida