Hoje foi dia de festa para Luciana Abreu. As filhas gémeas da artista e apresentadora, Amoor e Valentine, completaram seis anos de vida.

Na sua página de Instagram, Luciana partilhou com os seguidores um vídeo que retrata vários momentos da celebração.

Conforme poderá ver o tema foram unicórnios e boa comida também não faltou.

De recordar que as gémeas são fruto do anterior casamento de Luciana com Daniel Souza. Esta também é mãe de Lyonce e Lyannii, que nasceram da relação com Yannick Djaló.

Leia Também: Luciana Abreu: "Jamais te arrependas de te dares muito"