Luciana Abreu voltou a mostrar aos seguidores da sua página de Instagram imagens das filhas. Desta vez, a mamã filmou as meninas a cantarem as suas músicas no carro e não resistiu em partilhar na rede social.

"Andamos todas a ensaiar para os próximos concertos", começou por escrever na legenda, aproveitando o momento para partilhar datas da sua agenda de espetáculos.

"É impressão minha ou já sabem as letras melhor do que eu? Minhas Nequinhas", acrescentou. Veja o vídeo na galeria.

De recordar que Luciana Abreu é mãe de Lyonce e Lyanni, da relação passada com Yannick Djaló, e das gémeas Amoor e Valentine, do casamento terminado com Daniel Souza.

Leia Também: De férias, Luciana Abreu mostra o lado mais radical da filha