Luciana Abreu continua a desfrutar das suas férias em família que têm sido passadas em Castelo de Bode. Na sua página de Instagram, a atriz e apresentadora da SIC não resiste em partilhar alguns momentos marcantes, sendo um deles, o lado mais radical de uma das filhas gémeas, Valentine.

Num vídeo é possível ver a menina a fazer ski aquático, feito que deixou a mamã 'babada' bastante orgulhosa.

"Valentina, força da natureza. Férias... férias estampadas no rosto com bordados de alegria e rematadas com AMOR. As férias das nossas crianças", escreveu na legenda da publicação.

Veja os momentos de diversão:

Recorde-se que Luciana Abreu é mãe de Lyonce e Lyannii Viiktórya, de 12 e 11 anos, respetivamente, frutos da sua relação com Yannick Djaló, e das gémeas Amoor e Valentine, de cinco anos, do seu casamento já terminado com Daniel Souza.

