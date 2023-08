Finalmente, o descanso da guerreira! Luciana Abreu está de férias e os dias não podiam estar a ser mais animados. Tal poderá ser verificado através de uma publicação que a artista e apresentadora, de 38 anos, fez na sua página de Instagram.

"'Estamos de férias! Obrigada mamã, obrigada meu Jesus do coração'. Meus amores queridos da minha vida, nas sementes de hoje, estão todas as flores do futuro", notou Luciana na legenda da partilha, visivelmente embevecida com a alegria das suas meninas.

Recorde-se que Luciana Abreu é mãe de Lyonce e Lyannii Viiktórya, de 12 e 11 anos, respetivamente, frutos da sua relação com Yannick Djaló, e das gémeas Amoor e Valentine, de cinco anos, do seu casamento já terminado com Daniel Souza.

