Luciana Abreu dedicou a sua nova música, 'Louca Amizade', a uma amiga muito especial e 'mãe do coração', a cartomante Maria Odette Raposo. A artista estreou a canção no programa 'Domingão' deste domingo, 6 de agosto, aproveitando para fazer uma reflexão nas redes sociais.

"Mãe (biológica ou do coração), mãe é quem cria, quem ama, quem cuida, quem zela por nós, quem nos ensina, quem nos protege, para quem corremos, a quem pedimos ajuda, quem nos seca as lágrimas, quem nos levanta ou ampara na queda", sublinha.

"Tudo o que superou e ainda supera por estar sempre ao meu lado, nos bons e maus momentos... Furacão de vida, de alegria, de sabedoria, de beleza e de encanto. Unicamente, MÃE", adianta.

"Amá-la-ei até ao meu último dia de vida. Sou-lhe grata por todas as batalhas e tréguas que vive ao meu lado. Que honra conviver consigo, cantar os seus poemas, e ouvir de si, 'vai querida, tu consegues'. É a mãe com que eu sempre sonhei", confessa.

"Obrigada por me amar, a mim, a sua Lucy, nos meus melhores momentos, mas principalmente nos piores. Aqueles em que me dá colo e me diz 'levanta a cabeça filha, ninguém calça os teus sapatos, és a mãe que eu gostaria de ter tido'. Por si tudo e para sempre tudo. Não há maldade que nos afete, com a proteção de Deus nosso Senhor. Amém", completa.

