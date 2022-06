Luciana Abreu escreveu nas redes sociais uma mensagem na qual apela por esperança e fala em "seguir em frente". As palavras da atriz surgem na sequência do tribunal ter condenado o seu ex-marido, Daniel Souza, por violência doméstica.

"Talvez o que está por vir seja bem melhor do que tu esperavas. Confia em ti! Ouve-te! Fala contigo! Segue em frente! E vencerás", lê-se.

Desde que foi conhecida a sentença do ex-marido que a atriz da SIC tem realizado algumas publicações alusivas à problemática da violência doméstica.

Luciana Abreu e Daniel Souza, recorde-se, trocaram alianças em 2017 e separaram-se em 2019, quando as filhas de ambos, as gémeas Amoor e Valentine, tinham cerca de um ano. A atriz é ainda mãe de duas meninas, fruto da relação com Yannick Djaló.

