Luciana Abreu destacou nas stories da sua página de Instagram uma das notícias que marcam esta terça-feira, 7 de junho, e que revela que "já morreram 13 mulheres às mãos de companheiros".

"Basta! Vergonha", reagiu Luciana Abreu. Mas não ficou por aqui e partilhou ainda uma mensagem dirigida às vítimas de violência doméstica.

"A cobardia do homem! Queridas, quando somos reféns do medo, a tendência é piorar, cada vez mais! Vençam o medo, por favor. Denunciem estes cobardes! Procurem ajuda e proteção! Não tenham vergonha que o mundo saiba do que se passa", pode ler-se numa das publicações que a atriz e cantora fez na rede social.

Para terminar, partilhou também os contactos da APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima).

