Luana Piovani fez questão de responder a uma notícia que saiu sobre si no Brasil, publicada pelo jornalista Leo Dias. A mesma referia que a atriz tinha sido vista a beijar um homem em Lisboa, situação que a artista desvalorizou completamente.

"Essa fofoca é fraca. Há uma história muito mais interessante para contares, porque foste tu que disseste que eu tinha ido para uma casa de prostituição, o Elefante Branco, e a minissérie que estou a fazer agora da SIC é sobre isso, eu faço uma prostituta brasileira chamada Michele", esclareceu, dando assim pormenores sobre este novo projeto.

Apresentando a sua versão da história, Leo referiu: "Na manhã deste sábado (17/10), a Coluna Leo Dias recebeu a informação de que Luana Piovani estava com um novo affair. Em fotos, Luana aparece saindo do salão de beleza, mas antes, segundo fontes, deu um beijo em um rapaz que estava ao lado do táxi. Claro que procuramos a atriz para saber quem ela tinha beijado em Lisboa. E a resposta, assim como a atriz, não poderia ter sido mais, digamos, irreverente".

Ouça o esclarecimento.

Leia Também: Após apresentar programa na TVI, Luana Piovani segue para a SIC