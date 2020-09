Depois de ter participado no 'Dança Com As Estrelas' e de ter apresentado o programa 'Like Me' ao lado de Ruben Rua, na TVI, Luana Piovani vai estar agora no ar na estação rival: a SIC.

O canal de Paços de Arcos tem vindo a apostar nos atores e Luana vai fazer parte do elenco da nova novela de João Lacerda Matos, que vai ser transmitida em breve na SIC, como a própria artista brasileira destacou na sua página de Instagram.

"Eu amo minhas mina!! A cada convite um novo mundo, um novo cheiro, agora vai ser mistura de doce de leite com bacalhau. Vem ni mim mineira, que não estou dando conta de vontade de trabalhar, te descobrir e brilhar", escreveu na rede social.

Uma informação que chega depois de Luana ter revelado que estava fechada no quarto, em casa, após ter testado positivo para a Covid-19.