'Sangue Oculto', a novela da SIC com produção da SP Televisão, vai viajar até ao outro lado do Atlântico, mais concretamente até ao Brasil. A estreia está prevista para dia 21 de outubro na TV Brasil.

'Sangue Oculto' conta com 250 episódios e irá substituir a novela turca 'Um Milagre'.

Da autoria de Sandra Santos, a novela de 2022 narra a história de três irmãs gémeas, separadas à nascença. A atriz Sara Matos assume o papel desafiador das três irmãs, enquanto a personagem que as separa é interpretada pela atriz brasileira Luana Piovani.

O elenco principal conta com grandes nomes da ficção portuguesa, tais como Sofia Alves, que interpreta a mãe das gémeas,, João Catarré, António Pedro Cerdeira, Maria João Pinho ou Mariana Pacheco.

O anúncio desta estreia também foi feito na página oficial de Instagram da SP Televisão.

"É com imenso orgulho que comunicamos que 'SANGUE OCULTO' chegou ao BRASIL. A novela da @sicoficial com produção da SP Televisão viaja agora até ao outro lado do Atlântico, com estreia marcada na @tvbrasil para dia 21 de Outubro", lê-se na legenda.

Recorde-se que 'Sangue Oculto' já estreou noutros países, nomeadamente no Canadá e no Vietname, juntando-se assim a outros tantos projetos de ficção da SIC e da SP Televisão que já cruzaram as fronteiras de mais de 120 países.