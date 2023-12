Lourenço Ortigão foi uma das várias pessoas próximas de Nuno Graciano que sofreu com a morte inesperada do apresentador. Os dois eram grandes amigos e foi agora feita uma revelação que evidencia a cumplicidade que mantinham.

O ator foi um dos convidados da emissão desta quinta-feira, dia 14 de dezembro, do programa 'Júlia' e fez questão de, em direto, assinalar o aniversário de Nuno Graciano, que hoje completaria 55 anos.

"Este Natal é um Natal diferente e peculiar porque há pessoas que passam o Natal connosco geralmente e que, infelizmente, este ano não estão cá", começou por dizer o ator, que acrescentou: "Aliás, hoje é um dia até especial que há uma pessoa que faz anos".

Incentivado por Júlia Pinheiro a enviar uma mensagem de parabéns, Lourenço disse: "Mandaria [parabéns] para o Nuno [Graciano], que faz hoje anos. É uma pessoa que, por acaso, passava o Natal connosco, as nossas famílias cruzam-se e eu estou decidido a passar, se calhar, o Natal um bocadinho mais com a Kelly e com o bebé. Se calhar vou fazer um Natal um bocadinho diferente".

Vale lembrar que o aniversário de Nuno Graciano também foi destacado pelo filho Tomás, com recurso ao Instagram.