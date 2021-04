Zendaya foi uma das personalidades que marcou presença na 93.ª edição dos Óscares e a sua passagem pela passadeira vermelha certamente que será recordada como uma das mais memoráveis.

A atriz de 'Malcolm & Marie' surgiu com um elegante vestido amarelo, da assinatura de Valentino, que conquistou todas as atenções.

A peça mereceu os mais rasgados elogios e, pelas redes sociais, há quem acredite que foi uma inspiração - e talvez uma homenagem - a Cher, que na década de 70 usou um modelito idêntico, na mesma cor.

A mais recente edição dos Óscares aconteceu no último domingo no Dolby Theatre, em Hollywood, e na Union Station, em Los Angeles. As mais populares celebridades do mundo do cinema encheram a red carpet de cor, drama e romantismo. Recorde aqui.

