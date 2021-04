Dois meses depois do previsto, devido a um primeiro adiamento com vista a cumprir as medidas de segurança contra a Covid-19, decorreu na noite deste domingo, dia 25, a 93.ª edição dos prémios da Academia.

Este ano, a cerimónia dividiu-se entre o Dolby Theatre, em Hollywood, e a Union Station, em Los Angeles, assim como por várias cidades da Europa, que acompanharam a gala com recurso às novas tecnologias. Mas desengane-se se pensa que, pela atual conjuntura, as estrelas internacionais não desfilaram pela ilustre red carpet.

A elaborada logística que obrigou os convidados a serem testados e o facto dos Estados Unidos continuarem a cumprir uma rápida campanha de vacinação permitiu que, durante algumas horas, os espectadores se pudessem deliciar com aquele que é um dos momentos mais aguardados da noite.

Com saudades de um verdadeiro desfile de estrelas? Veja na galeria os modelitos exibidos na mais prestigiada passadeira vermelha de Hollywood.

Leia Também: Entre o "surreal" e o "mais estranho", os Óscares na versão pandemia