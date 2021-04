Sara Sampaio juntou-se a muitas outras caras conhecidas para a after party dos Óscares 2021.

Para a ocasião, a modelo 'brilhou' com um macacão repleto de lantejoulas, decotado, preto, e completou o look com uns sapatos de salto alto da mesma cor.

Veja na galeria algumas fotografias da modelo portuguesa na after party dos Óscares e outras estrelas que também marcaram presença no evento.

