Se por um lado Margot Robbie cumpriu o seu papel de típica Barbie na estreia mundial do filme, Billie Eilish e Sam Smith escolheram look 'pouco encantados'.

Para a antestreia, o cantor destacou-se pela extravagância de um visual (muito) largo, composto por calças e camisola de manga comprida. Sam não conquistou muitos fãs com as suas escolhas e acabou criticado.

Por sua vez, Billie Eilish não optou por um look também diferente dos restantes, tendo escolhido também roupas largas. Com uma camisa em tons de rosa, gravata também cor de rosa, calças pretas e (enormes) sapatos que mais pareciam dignos de um desenho animado, é assim que podemos ver a artista nas imagens captadas ao longo da antestreia.

Tendo sido dois visuais muito diferentes do que se esperava para o evento do filme 'Barbie', destacamos ambos na rubrica Look da Semana do Fama ao Minuto. Veja as imagens da galeria e diga-nos, gostou das escolhas arrojadas dos artistas?

