Fernanda Serrano celebrou esta quarta-feira, dia 15 de novembro, os seus 50 anos, uma data que se tornou mais especial ao coincidir com o lançamento do seu terceiro livro, 'Não Há Vidas Perfeitas', um evento que decorreu no Epic Sana Marquês Hotel, em Lisboa, e no qual o Fama ao Minuto esteve presente.

Para assinalar o meio século de vida de uma das atrizes portuguesas mais renomadas da sua geração, A rubrica Look da Semana destaca 10 dos melhores visuais usados Fernanda Serrano recentemente, incluindo aqueles com que apareceu em público esta semana, tanto no 'Goucha', o programa das tardes da TVI, como no lançamento do livro.

