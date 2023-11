Fernanda Serrano lançou um novo livro, 'Não Há Vidas Perfeitas', esta quarta-feira, dia 15 de novembro, data do seu 50.º aniversário. O evento, no qual o Fama ao Minuto marcou presença, reuniu família e amigos da atriz, incluindo caras bem conhecidas dos portugueses, como Paulo Pires, Ruben Rua, Luís Borges ou Catarina Furtado.

Nas redes sociais, Fernanda Serrano fez uma publicação ao final da tarde desta quinta-feira, mostrando-se emocionada e feliz pelo evento.

"Se houvesse um dia que pudesse escolher como perfeito, teria escolhido o de ontem! Por tudo o que me encheu de amor, de agradecimento e orgulho, por ter atingido mais uma etapa, que espero seja muito feliz, na minha vida, com todos os que, ao longo destes primeiros 50 anos me ajudaram a construir esta parede de momentos tão bonitos como os que ao meu lado, vieram e partilharam comigo!", começou por escrever.

"Obrigada por nunca me deixarem cair… a primeira leva já está! Venha a segunda! Estas fotos tiradas no lançamento do meu último livro, retratam o que mais gosto de dar e receber! Amor!", concluiu.

