Pedro Miguel Ramos marcou presença no lançamento do livro da ex-mulher, Fernanda Serrano, que decorreu ao final da tarde desta quarta-feira, dia 15, no Epic Sana Marquês Hotel, em Lisboa, um evento que coincidiu com o 50.º aniversário da atriz.

Após 15 anos de casados, quatro filhos em comum - Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana -, e um divórcio pouco amigável, a atriz e o empresário voltaram recentemente a mostrar-se mais próximos, algo que ficou comprovado com a presença de Pedro no lançamento da biografia de Fernanda Serrano.

No final da apresentação, e apesar de não dar entrevistas há já vários anos, Pedro Miguel Ramos aceitou falar aos jornalistas, recordando o tempo em que conheceu a ex-companheira e falando da relação que ambos têm atualmente.

"A Fernanda está aqui a festejar os seus 50 anos. Eu estava a ouvi-la e estava a pensar numa coisa que nunca tinha pensado. Conheci a Fernanda quando tinha 20 ou 21 anos e, na altura, o que nos aproximou foi a moda. Depois, mais tarde, fizemos alguns projetos em conjunto na televisão e fizemos diversas apresentações de desfiles. Portanto, já conheço a Fernanda há 30 anos. Desses 30, como sabem, 15 estive casado com ela, temos quatro filhos", partilhou, antes de referir que se encontrava no lançamento a convite da própria e de revelar que, apesar de ainda não ter tido oportunidade de ler o livro, iria receber um exemplar devidamente autografado.

Pedro Miguel Ramos contou ainda o motivo pelo qual decidiu afastar-se da vida pública. "Se bem se lembram, eu nos últimos cerca de seis anos não dei uma entrevista, não fiz uma declaração pública. Foi uma decisão que tomei, porque a minha atividade profissional é outra hoje em dia, não me obriga a ter a exposição que a Fernanda tem e por isso é que falo pouco, (mas) venho aqui com muito gosto, estou aqui junto da Fernanda e dos miúdos e estou feliz", acrescentou ainda.

Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos © Inês de Brito Martins

O empresário assegurou ainda que é "óbvia" a reaproximação entre os dois, uma relação que até há pouco tempo não existia, e explicou o que motivou essa aproximação.

"Como a Fernanda disse, todos nós temos a nossa história. Ela está aqui a contar a história dela. Se eu escrever um livro não será uma história igual, mesmo no que diz respeito ao nosso divórcio. É normal, todos temos a nossa personalidade e opinião. É normal que ao longo destes trinta anos nem sempre tenhamos estado de acordo, até porque fomos marido e mulher. O que importa é que efetivamente houve um período em que não havia uma ligação próxima entre nós. Na gestão de quatro filhos era difícil, mas o mais importante é que isso foi ultrapassado".

Sobre uma possível reconciliação, o empresário não confirmou nem afastou a hipótese, sublinhando apenas que ambos mantêm uma relação de amizade. "Neste momento a Fernanda é minha amiga, existe uma amizade entre nós e ponto. É a melhor forma de descrever a nossa relação".

No próximo sábado, dia 18, Fernanda Serrano dará uma festa de aniversário, na qual reunirá amigos e família. O ex-marido é um dos convidados e, tal como revelou, estará presente.

