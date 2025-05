Diogo Amaral reuniu familiares e amigos nos festejos do seu 58.º aniversário. O ator completou mais uma volta ao sol na quarta-feira, 28 de maio.

Fernanda Serrano foi uma das convidadas. A atriz mostrou através das redes sociais as imagens do encontro com o amigo.

"O meu Diogo ontem estava rodeado de amor! Que sorte temos por ter-te na nossa vida! És perfeito! Diogo Infante, muitos dias bonitos destes. Sempre juntos", declarou Fernanda na legenda das imagens, nas quais aparece ainda Catarina Furtado.