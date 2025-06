Rod Stewart e Penny Lancaster estão a comemorar 18 anos de casamento e decidiram viajar entre dois países que estão marcados por motivos especiais no que diz respeito à relação.

Esta quinta-feira, dia 18 de junho, Penny, de 54 anos, publicou na sua página de Instagram uma fotografia em que aparece junto do marido, Rod, de 80 anos, e revelou que fizeram uma viagem de comboio entre Paris e Itália.

Na legenda da fotografia, a mulher do músico explicou que - ao recordar o passado - foi em Paris que ficaram noivos e que se casaram em Portofino há 18 anos.

O casal destaca-se também pelo estilo. No que ao look diz respeito, Rod Stewart aparece com um casaco cor de rosa, calças brancas, camisa e ténis também brancos. Além disso, tinha nas mãos um chapéu em tons de bege. Já Penny Lancaster pode ser vista com um conjunto rosa com padrão de pêssego, composto por camisa e saia a combinar.

Após a partilha, o casal não tardou a receber carinhosas mensagens através da caixa de comentários. "Divirtam-se, muito amor", comentou um internauta. "Que romântico", disse outro seguidor. "Feliz aniversário. Lindo casal", pode ainda ler-se entre as muitas reações.

Penny Lancaster também partilhou este momento especial nas stories da sua página de Instagram, surgindo a segurar um pequeno 'cartaz' onde se pode ler: "Paris para Portofino." A referida publicação já não se encontra disponível na rede social, mas a People conseguiu 'guardá-la'. Veja abaixo.

Rod Stewart e Penny Lancaster casaram-se em Portofino em 2007. Na altura, um representante do casal disse à People que a cerimónia aconteceu numa abadia em La Cervara. Entre os 100 convidados estiveram presentes amigos e familiares. O copo d'água foi na costa de Santa Margherita, onde houve jantar, dança e fogo de artifício.

A comemoração do 18.º aniversário de casamento acontece depois de o cantor ter negado as alegações de uma rutura no casamento, em agosto do ano passado.

"Queremos esclarecer tudo. Não há absolutamente nenhuma divergência entre mim e a Penny nem nenhuma discordância sobre onde deveríamos morar; na verdade, é o oposto. Mudamo-nos de volta para a nossa amada Grã-Bretanha há um ano, mas temos a sorte de também ter casas noutros países, que adoramos visitar. Achávamos que fazia sentido vender a nossa casa em Los Angeles, mas depois de passar um tempo maravilhoso lá neste verão com a família e amigos durante a minha residência em Las Vegas, percebemos que faz sentido manter a casa lá", disse na altura.

Mas não ficou por aqui e acrescentou que "não podiam estar mais apaixonados um pelo outro depois de 27 anos juntos".

A relação que começou com Rod Stewart de 'coração partido'

Rod Stewart e Penny Lancaster conheceram-se em 1999, depois de o artista se ter separado da ex-mulher Rachel Hunter. "A Rachel terminou comigo numa segunda-feira à noite, e foi de partir o coração. Mas naquele sábado à noite, conheci a Penny no Dorchester Hotel, em Londres", recordou em conversa com a People em 2021.

"O baixista da minha banda, o Carmine, disse-me que ela tinha acabado de sair de um longo casamento de nove anos e que ainda não estava pronta. Quase o estrangulei. Seis meses depois, ele deu-me o número de telefone dela e ela veio ter comigo", contou.

Rod Stewart e Penny Lancaster são pais de Alastair, de 19 anos, e Aiden, de 14. O cantor é também pai de Sarah, de 61 anos, Kimberly, de 45, Sean, de 44, Ruby, de 38, Renee, de 33, e Liam, de 30, fruto de antigas relações.

