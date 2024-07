Rod Stewart foi fotografado com a mulher, Penny Lancaster, e seis dos seus oito filhos enquanto todos aproveitam umas luxuosas férias por Porto Cervo, na Sardenha, em Itália.

A fotografia foi publicada na página de Instagram de Penny e podemos ainda ver os respetivos companheiros dos filhos.

Rod e Penny - que estão casados desde 2007 - aparecem junto do filho, Alastair Wallace, de 18 anos, da namorada do mesmo, Eloise Darlington, de 18, e ainda do filho Aiden Patrick, de 13.

Podemos ainda ver Kimberly, de 44 anos, e Sean, de 43, que são fruto do casamento terminado de Rod com Alana Stewart. Está também a filha Ruby, de 36 anos, da relação com Kelly Emberg, que aparece com o noivo, Jake Kalic.

A filha Renee, de 32 anos, do casamento passado com Rachel Hunter, e o namorado da mesma, Adam Sumner, também podem ser vistos.

Quem não está presente na fotografia são Liam, de 29 anos, que é fruto da relação passada de Rod com Rachel, e a filha mais velha do artista, Sarah Streeter, de 60 anos.