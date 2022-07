A Festa de Verão da TVI marcou o passado fim de semana e foi tema durante toda a semana, particularmente os 'modelitos' usados pelas celebridades. Como tal, são os visuais que desfilaram na passadeira vermelha do evento o destaque da rubrica Look da Semana.

Cristina Ferreira usou dois looks diferentes, uma criação cheia de brilho de Gonçalo Peixoto e um vestido azul da marca de luxo Versace.

Rita Pereira apostou igualmente no brilho com um vestido feito exclusivamente para si, da marca Atelier Fusion, com "330 brilhantes cosidos à mão".

Já Maria Cerqueira Gomes decidiu colocar o brilho como um acessório... na cabeça. A apresentadora elegeu um discreto conjunto preto, de saia e top, combinado com uma touca brilhante que deu luz ao penteado.

Cristina, Rita ou Maria? Ajude-nos a eleger o melhor visual da Festa de Verão da TVI.

