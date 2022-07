Rita Pereira mudou de look para a Festa de Verão da TVI e arrasou na passadeira vermelha. A atriz disse 'adeus' às tranças, colocou extensões no cabelo e apostou num look exclusivo.

A atriz usou um vestido feito especialmente para si e para esta ocasião. A peça é da marca Atelier Fusion e precisou de "horas de trabalho" na sua confeção.

"Amo este vestido e sei que foi feito propositadamente para mim com muito carinho. São 330 brilhantes cosidos à mão", realçou Rita ao mostrar o look completo.

