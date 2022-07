Depois de uma ausência forçada devido à Covid-19, a Festa de Verão da TVI voltou este sábado, 23 de julho, ao Algarve.

Os rostos mais conhecidos do canal reuniram-se na discoteca Lick, em Vilamoura, para celebrarem o verão, a união e as conquistas do canal.

Quanto aos looks, não faltaram lantejoulas, brilho, elegância e alguma ousadia.

Espreite a galeria e ajude-nos a eleger os melhores visuais da noite de festa da TVI.

