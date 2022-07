Cláudio Ramos foi uma das presenças mais notadas na Festa de Verão da TVI. O apresentador brilhou na passadeira vermelha com um fato azul claro que, para surpresa de todos, fazia parte do guarda roupa de Maria Botelho Moniz.

"Sobre o fato azul que toda a gente me pergunta, acreditem, ele é mesmo da Maria Botelho Moniz. Estava no guarda roupa dela, gostei, pedi-lhe e usei. Simples, como uma noite de Verão", assegurou o comunicador ao partilhar na rede social Instagram as imagens que mostram o seu look ao pormenor.

Cláudio Ramos e Maria, recorde-se, apresentam juntos diariamente o programa 'Dois às 10', da TVI.

