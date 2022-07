Cláudio Ramos partilhou com os seguidores do Instagram imagens únicas da casa com a qual sempre sonhou e que está agora a contruir no Alentejo.

O apresentador mostrou em vídeo as obras de concretização do seu closet.

O enorme espaço impressionou tudo e todos, levanto Luís Borges a questionar: "É uma loja?".

"Um dia vou ter um igual, fica anotado na lista de sonhos eheheh está lindo! A tua cara", reagiu ainda Helena Coelho.

Eis abaixo as imagens únicas publicadas pelo apresentador, que mostram a sua casa de sonho "quase" concluída:

