Cláudio Ramos recebeu esta quarta-feira, 8 de janeiro, no programa 'Dois às 10', da TVI, o homem responsável pela sua enorme transformação física.

O personal trainer Bernardo Galvão foi quem ajudou o apresentador a sentir-se completamente resolvido com o seu corpo.

"Nunca me senti tão bem com o meu corpo", assumiu o apresentador, que diz ter conseguido, com os treinos e a ajuda de Bernardo, alcançar no verão de 2024, aos 50 anos, o seu corpo de sonho.

Sobre o 'segredo' para conseguir os mesmos resultados que o comunicador da TVI, o personal trainer apontou: "és constante, acho que isso é o segredo para atingir assim um corpo".

Cláudio Ramos treina três vezes por semana e tem uma dieta saudável e equilibrada. "Comes um bocadinho de tudo, e gelado ao fim de semana ou chocolate", notou Bernardo.

"Fome não passo, até como mais do que comia antes", reagiu o apresentador.

