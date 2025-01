Júlia Pinheiro é a cara das tardes da SIC com o talk-show 'Júlia'. A apresentadora recebe vários convidados - anónimos e famosos - para conversas intimistas com muita emoção à mistura.

Aos 62 anos, a mãe de Rui Maria Pêgo aparece sempre com uma imagem cuidada, elegante e com um toque de modernidade. Os fatos completos são um dos looks de eleição da apresentadora, como foi o caso do primeiro programa desta semana, a 13 de janeiro.

Para receber Luisinha Oliveira, sua convidada, Júlia optou por usar um look integral verde esmeralda com calças, casaco e blusa da mesma cor.

No canal ao lado, na TVI, o antigo colega e amigo Cláudio Ramos já tinha escolhido um fato semelhante. Numa das galas do 'Desafio Final - Secret Story', de dia 5 de janeiro, o apresentador usou estas peças marcantes da marca PRASSA.



© Instagram - Júlia Pinheiro/Cláudio Ramos

