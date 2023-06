Sem trabalhar em televisão há mais de três anos, conforme confessou numa entrevista que deu a Manuel Luís Goucha esta quinta-feira, 15 de junho, Andreia Rodrigues teve de investir em alternativas de maneira a garantir a sustentabilidade financeira.

Neste sentido, criou uma loja que vende roupa online, a Sugar and Spice concept.

"Sempre adorei ajudar as pessoas com as roupas, a maquilhagem que favorecia, o cabelo", começou por dizer, notando que a moda sempre foi uma área que a interessou.

"Podemos com uma peça ter um lado mais romântico e doce, mas mais picante, também", assegurou, notando que procura peças que favoreçam todos os tipos de corpos, desde os mais "magros" até aos mais curvilíneos.

