A IKEA lançou uma coleção de tecidos pré-cortados que pretende incentivar todos os seus clientes a dar asas à sua imaginação na hora de brincar com padrões e pensar em novas formas de trazer mais cor e ousadia para dentro da sua casa.

Inspirada nos padrões têxteis escandinavos tradicionais, a linha Tyg é composta por 20 tecidos de algodão de três metros que, pelas suas dimensões generosas, podem ter diferentes aplicações no contexto do lar e não só.

"A coleção Tyg pode ser o começo de uma nova aventura, uma nova identidade, um novo futuro. A bainha é o limite", explica a marca em comunicado sobre este lançamento que pode ser combinado com outras sobras de tecidos que tenha por casa e queira aproveitar.

Riscas, gatos, folhas, quadrados ou bolas são algumas das opções de padrões disponíveis nesta coleção, que irá contar com novas adições ao longo do ano e ainda com algumas edições limitadas.

Se sempre teve curiosidade em experimentar o mundo da costura, esta é uma boa oportunidade para fazer um edredão original para a sua cama, forrar almofadas, aproveitar para remendar peças de roupa antigas com um tecido diferente ou, quem sabe, fazer uma peça do zero com recurso a um deles.

Se nenhuma destas sugestões lhe agrada, pode ainda cobrir tubos de ventilação, criar um organizador de parede, uma bolsa de sofá para colocar o comando de televisão ou até forar as suas caixas de arrumação. Estas são algumas das sugestões fora da caixa partilhadas pela IKEA e que prometem adicionar um toque de cor à sua vida.

A coleção Tyg está disponível em todas as lojas IKEA e online.