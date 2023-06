Andreia Dinis tem um currículo invejável no que diz respeito à sua carreira na representação. No entanto, a atriz que outrora integrou elencos de novelas como 'Baía das Mulheres' (2004), 'A Outra' (2008) ou 'Poderosas' (2015) vê-se agora afastada do pequeno ecrã.

"É um processo complicado. Quando tu és ator e trabalhas, já provaste que sabes fazer aquilo que fazes bem, que te entregas, que fazes há 20 e tal anos, e de um momento para o outro os convites deixam de surgir... A resposta é que não há nenhuma personagem com o meu perfil... são as respostas que nos vão dando", nota.

"Isto mexe muito connosco, obviamente. A dado momento pões tudo em causa. Será que sou má atriz? Será que fiz mal a alguém? Mexe com a tua segurança e vais ter que a dada altura olhar para dentro, olhar para ti", faz saber.

"Estás de consciência tranquila, cumpriste profissionalmente com aquilo que te foi pedido, sempre foste boa colega, nunca foste desagradável com ninguém", diz ainda, confessando que, apesar de tudo, "fica triste por não ter nenhum projeto".

