José Condessa será o protagonista do próximo 'Conta-me', formato de entrevistas que é transmitido todos os sábados, na TVI. Num vídeo de promoção à conversa, que promete ser emocionante, o ator é questionado acerca do seu maior medo.

"O meu maior medo é olhar para trás e pensar que não valeu a pena, é aproximar-me do fim e pensar: foi isto que eu fiz com a vida? Até agora, eu acredito que estou no caminho certo, mas tenho esse medo. Tenho o medo de não poder voltar atrás", notou.

Vale notar que o artista é uma das maiores promessas da representação nacional. Depois de ter brilhado no filme de Pedro Almodóvar, 'Estranha forma de vida', Condessa também colheu os mais diversos elogios com o seu desempenho na série portuguesa da Netflix 'Rabo de Peixe'.

