José Condessa recorreu à sua conta de Instagram para partilhar uma fotografia nos bastidores de 'Rabo de Peixe'.

A imagem foi originalmente partilhada por Augusto Fraga, realizador da série da Netflix, e depois publicada pelo ator.

"Behind the scenes Rabo de Peixe, Netflix", escreveu Fraga por baixo da fotografia onde se vê José Condessa de camisola de alças perto do que aparenta ser uma cerca.

A segunda temporada da série de sucesso já foi rodada, e tem estreia prevista para 2025.

A Netflix avançou, entretanto, que 'Rabo de Peixe' vai ter uma terceira temporada.

© Instagram/José Condessa

Leia Também: Diário de bordo. José Condessa lembra viagem de sonho a Itália