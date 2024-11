Rabo de Peixe (edição Contraponto), apresenta-se como o "livro oficial" da série portuguesa mais vista de sempre, transmitida pela Netflix. Ao conceito original de Augusto Fraga, juntam-se os textos de Helena Ales Pereira e as fotografias de Inês Subtil neste livro-objeto onde é possível descobrir alguns dos segredos por trás do sucesso de Rabo de Peixe.

Recorde-se que a 26 de maio de 2023, estreava, na Netflix, Rabo de Peixe. Dois dias depois, a série portuguesa era número 1 no top nacional da Netflix, onde se manteve ao longo de mais de dois meses, tornando-se assim a série mais vista de sempre em Portugal.

Além-fronteiras, chegou a mais de 190 países e, em mais 38, a história de quatro amigos que tentam escapar ao seu destino alcançou o top das séries mais vistas, acumulando mais de 45 milhões de horas de visualizações, segundo dados divulgados pela empresa em junho deste ano.

Mas como é que se chegou até aqui? Quem são as pessoas que criaram e interpretaram esta história? Como se parte de um acontecimento real para construir uma série de ficção que, em muitos aspetos, foi pioneira em Portugal?

Rabo de Peixe: os bastidores da série portuguesa mais vista de sempre agora num livro-objeto créditos: Contraponto

Com recurso a fotografias inéditas, feitas durante as filmagens da primeira temporada de Rabo de Peixe, e a entrevistas à equipa e elenco protagonista que a produziu e realizou, ao longo de um ano, este livro leva-nos a conhecer os bastidores da série e o respetivo processo de criação. Desde o criador, Augusto Fraga, ao elenco, passando pelo diretor de fotografia, o diretor de arte, os figurinos e a caracterização, a música e os efeitos especiais, entre outros.

Desde a sua estreia, a série já conquistou os prémios Mais Alentejo, GQ Moty, Sophia para Melhor Série, Globo de Ouro para Melhor Série e o prémio Autores da SPA.

Nas palavras de Lucas Foster, produtor de cinema e televisão, radicado em Hollywood: “Quando bem construídas e apresentadas, as histórias cativam as pessoas, pegando numa teoria abstrata, ou num conjunto de ideias, e transformando-as numa trama coerente, com um impacto emocional duradouro, algo em que Augusto Fraga é especialista. Ele tem uma capacidade extraordinária para conceber, escrever, fotografar, criar e melhorar a experiência audiovisual, sempre com o poder da verdade e da emoção, aquilo que, afinal, resistirá ao teste do tempo. Este livro irá levá-lo de viagem em viagem, pelo mundo jovem, complexo e fascinante de Rabo De Peixe”.

Depois de mais de 20anos dedicados ao jornalismo, Helena Ales Pereira assumiu a direção de comunicação e marketing da editora Penguin Random House, em Portugal. Em 2018, uma sabática de sete meses levou-a ao Peru e a Cabo Verde, país para onde se mudou no final de 2019, e onde deu formação de comunicação e foi professora convidada na UNICV. Em 2021, regressou a Portugal, para se dedicar à assessoria de imprensa na área cultural. Foi diretora de comunicação no Leffest ’22; integrou o projeto artístico Virgínias, que procura dar visibilidade a textos inéditos escritos por mulheres; é membro do júri do projeto de literatura queer As 7 Bonecas e produtora executiva da associação cultural Mescla.

O livro chega aos escaparates com o preço de 24,9€.