Depois de ter dado muito que falar com várias figuras públicas a elogiar 'Rabo de Peixe', foi agora anunciado que a história não fica por aqui e vai haver uma segunda temporada da série portuguesa que está na Netflix.

Uma novidade que levou vários atores deste projeto a reagir nas redes sociais, entre eles o protagonista, José Condessa.

"Depois de termos devorado, amado e pedido por mais, o nosso senhor Santo Cristo ouviu as nossas preces. É oficial, vai haver 'Rabo de Peixe 2'. Beijos do vosso quarta-feira! (Nunca fomos de ficar à porta. Preferimos entrar em vez de… vocês sabem)", escreveu o ator.

Por sua vez, entre as várias reações, Maria João Bastos - que também faz parte do elenco - disse: "Já sabem quem vai voltar? Bem dizia a inspetora Paula: 'Isto ainda não acabou!' Vocês pediram e aí vem a segunda temporada de 'Rabo de Peixe'. Sem os milhões de pessoas que viram a nossa série em Portugal e no mundo inteiro, nada disto seria possível!! Obrigada a todos!! Parabéns Augusto Fraga e toda a maravilhosa equipa e elenco".