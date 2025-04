O nome do jogador do Inter Miami é inspirado no nome do cantor.

Lionel Messi conheceu a pessoa que serviu de inspiração para o seu nome, o cantor Lionel Richie. Tudo aconteceu depois do jogo do Inter Miami no passado dia 19 de abril. O artista fez questão de assinalar este encontro e escreveu na legenda da publicação: "Quando o Lionel conhece o Lionel! A mãe dele batizou-o em minha homenagem… e agora estamos aqui. Foi um prazer conhecê-lo depois de todos estes anos", revelou. Celia e Jorge, pais do jogador, queriam dar o nome 'Leonel' ao terceiro filho em comum. Porém, como gostavam muito do cantor, decidiram trocar o 'e' pelo 'i', ficando Lionel.