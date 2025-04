Lionel Messi 'brilhou' durante o jogo entre o Inter Miami e o Los Angeles FC, e que resultou na sua passagem (e da restante equipa) para as meias finais da Liga dos Campeões da CONCACAF.

O internacional argentino contribuiu com um golo e duas assistências para a vitória do Inter Miami, que venceu por 3-1, e festejou com a família.

Nas imagens que pode ver na galeria, o futebolista fez questão de correr para os braços dos filhos, e outras crianças, que assistiam à partida de perto.

Recorde-se que Messi é pai de Thiago, Mateo e Ciro, fruto da relação com Antonella Roccuzzo.