Pedro, concorrente do programa 'Big Brother - A Revolução', da TVI, confessou recentemente em conversa com os restantes colegas de casa que conhecia Liliana Filipa - antiga participante da 'Casa dos Segredos' e agora comentadora do 'BB'.

A informação revelada por Pedro foi agora confirmada por Liliana Filipa.

"Eu conheço o Pedro, ele era da minha escola de samba", começa por dizer Liliana, passando a manifestar a sua opinião sobre o concorrente.

"Ele sempre foi uma pessoal extremamente social. Ele fazia rir toda a gente, está sempre na brincadeira. Mas quem convive com ele 24 horas, ali dentro, chega a um ponto que já não suportam aquela infantilidade que ele tem", esclareceu a designer e criadora de conteúdos digitais em direto na edição da tarde do 'Extra do Big Brother'.

