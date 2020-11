Carina Duarte, antiga concorrente do programa 'Big Brother - A Revolução', usou esta terça-feira as suas redes sociais para revelar aos seus fãs que está a ser ameaçada de morte.

"Estou a ser ameaçada de morte e que vão fazer e acontecer, espero que todos saibam que isso é punido em tribunal. É crime e será punido", escreve a jovem, sem revelar para já mais pormenores sobre o que estará a motivar tais ameaças.

Após a sua experiência no reality show da TVI, Carina está agora de volta ao trabalho na roulote Zé Manel. Facto que pode ser comprovado com as suas recentes publicações na rede social Instagram.

