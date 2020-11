Esta terça-feira, dia 10, Teresa Guilherme conduziu uma nova emissão especial do programa 'Big Brother - A Revolução', onde um dos nomeados foi salvo pelo público.

Andreia, Carlos, Joana e Pedro tinham sido os nomeados na gala do último domingo, tendo hoje ficado a salvo da expulsão Andreia.

Pedro foi escolhido pelos colegas como o concorrente menos provável de chegar à final, tendo recebido como consequência deste jogo a hipótese de enfrentar um dilema. Pedro disse 'sim' e recebeu o poder de salvar um colega de uma nomeação ou nomear diretamente no próximo domingo. Um poder que poderá passar a outro colega caso seja expulso na gala, uma vez que está nomeado. Porém, como consequência deste 'prémio', o grupo terá de viver sem açúcar e cafeína nos próximos dias.

Ainda nesta emissão especial, Sofia e Pedro ficaram a saber o resultado da votação do público sobre a possibilidade de os dois passarem 24 horas isolados do grupo no bunker. Os espetadores gostaram da ideia e as próximas horas dos concorrentes vão, por isso, ser passadas em isolamento.

