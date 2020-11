Os desentendimentos entre Fanny e Pedro Crispim já tinham dado nas vistas, mas até agora pensava-se que se tratava de uma picardia amigável entre ambos. Contudo, na madrugada desta terça-feira, os comentadores do 'Extra do Big Brother' protagonizaram um momento de tensão em direto no qual acabaram por trocar fortes críticas.

Em causa esteve um comentário de Fanny sobre Rui Pedro no qual afirmou que não encara as atitudes do empresário como bullying, mas sim como falta de educação.

Indignado com a opinião, o stylist atirou: "Isto é muito grave. A noção que as pessoas têm entre a falta de educação e o bullying. O problema é que a tua ignorância é a ignorância de muitos portugueses".

Sentida com a crítica, Fanny não hesitou na resposta: "O que tu fazes aqui às vezes também não sei até que ponto é que não roça o bullying. Não tens motivos para me chamar ignorante".

"Basta veres no dicionário o significado", rematou Crispim.

Pode rever aqui.

